Что планируют изменить лидеры ЕС

В документе, адресованном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Берлин и Париж предложили ввести более оперативные механизмы защиты европейских отраслей, которым угрожает конкуренция со стороны китайских компаний, в случае торговой войны, пишет Bloomberg.

Речь идет, в частности, о новом инструменте, который в крайнем случае позволит 27 странам ЕС заблокировать доступ компаниям из КНР к европейскому рынку объемом 8 триллионов долларов.

Сближение позиций объединяет два государства, которые еще несколько лет назад не имели единого мнения о том, как следует взаимодействовать со второй по величине экономикой мира,

– отмечает издание.

Этот радикальный шаг происходит накануне крайне важных переговоров:

Уже в конце этой недели еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович отправляется в Пекин, чтобы попытаться избежать полномасштабной торговой войны.

А 15–16 октября лидеры ЕС должны окончательно утвердить стратегию противодействия китайской экономической экспансии на заседании Европейского совета.

Какие внутренние проблемы подтолкнули к этому шагу

Резкому изменению курса способствует сложная экономическая ситуация внутри самих Германии и Франции:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Германия фиксирует самое значительное падение заводских заказов с января, что больно ударяет по промышленному сектору.

В то же время Франция страдает от обвала на рынке долговых обязательств и политической нестабильности.

Ситуацией уже пользуются оппозиционные силы. Так, лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен требует от Европейского центрального банка снизить стоимость кредитов, чтобы страны могли инвестировать в собственную оборону и технологии.

Напомним, ЕС уже не первый год пытается сократить торговый дисбаланс с Китаем. По данным Евростата, в 2025 году дефицит торговли товарами с Пекином составил почти 360 миллиардов евро, а китайский импорт вырос на 6,4% за год. Во втором квартале 2026 года на долю Китая приходилось 21,9% всех импортных поставок в ЕС, и он оставался крупнейшим поставщиком блока.