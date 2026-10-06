Що планують змінити лідери ЄС

У документі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Берлін та Париж запропонували запровадити швидші механізми для захисту європейських галузей, яким загрожує конкуренція з боку китайських компаній, у разі торгівельної війни, пише Bloomberg.

Йдеться, зокрема, про новий інструмент, який у крайньому випадку дозволить 27 країнам ЄС блокувати доступ компаніям з КНР до європейського ринку обсягом 8 трильйонів доларів.

Зближення позицій об'єднує два держави, які ще кілька років тому не мали єдиної думки щодо того, як слід взаємодіяти з другою за величиною економікою світу,

– зазначає видання.

Цей радикальний крок відбувається напередодні критично важливих переговорів:

Вже наприкінці цього тижня єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович летить до Пекіна, щоб спробувати уникнути повномасштабної торгівельної війни.

А 15 – 16 жовтня лідери ЄС мають остаточно затвердити стратегію протидії китайській економічній експансії на засіданні Європейської ради.

Які внутрішні проблеми підштовхнули до цього кроку

Різкій зміні курсу сприяє складна економічна ситуація всередині самих Німеччини та Франції:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Німеччина фіксує найбільше падіння заводських замовлень із січня, що боляче б'є по промисловому сектору.

Водночас Франція потерпає від обвалу на ринку боргових зобов'язань та політичної нестабільності.

Ситуацією вже користуються опозиційні сили. Так, лідерка французького "Національного об'єднання" Марін Ле Пен вимагає від Європейського центрального банку знизити вартість кредитів, щоб країни могли інвестувати у власну оборону та технології.

Нагадаємо, ЄС уже не перший рік намагається скоротити торгівельний дисбаланс із Китаєм. За даними Євростату, у 2025 році дефіцит торгівлі товарами з Пекіном становив майже 360 мільярдів євро, а китайський імпорт зріс на 6,4% за рік. У другому кварталі 2026 року Китай забезпечував 21,9% усіх імпортних поставок до ЄС, залишаючись найбільшим постачальником блоку.