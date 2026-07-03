Торговля между ЕС и США достигла рекордного уровня, но за цифрами скрываются потери

Несмотря на тарифные споры, торговля товарами между Европейским Союзом и США в прошлом году достигла рекордного уровня. Объем товарооборота составил 875 миллиардов евро, или 1 триллион долларов.

Как выросли объемы торговли между США и ЕС

Об этом свидетельствует исследование Немецкого экономического института (IW), пишет Reuters.

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По данным исследователей, экспорт ЕС в США вырос на 7,7% – до 580 миллиардов евро.

В то время как импорт американских товаров в Евросоюз увеличился на 2,2% – до 295 миллиардов евро.

В результате профицит торгового баланса ЕС с США достиг почти 285 миллиардов евро.

Также исторического максимума достиг объем торговли услугами между партнерами – 865 миллиардов евро.

Однако в этой сфере больше заработали именно США. Более 40% импорта услуг в ЕС составили платежи за программное обеспечение, патенты и торговые марки. В свою очередь, у ЕС наблюдается дефицит в 178 миллиардов евро.

Таким образом, если учитывать как торговлю товарами, так и услугами, трансатлантические торговые отношения являются значительно более сбалансированными,

– отмечают исследователи.

Почему рекорд не радует Европу

Однако рекордные показатели скрывают экономические потери для экономики Европы, прежде всего для автомобильной промышленности.

Первое впечатление обманчиво,

– отметила экономист IW Самина Султан.

Так, экспорт автомобилей и автокомпонентов из ЕС в США в 2025 году сократился на 20,4%.

Больше всего от этого пострадала Германия, на долю которой приходится почти две трети всего экспорта автомобилей из ЕС в США. Ее поставки упали на 18,9%.

В целом большинство стран ЕС отмечают сокращение экспорта товаров в США. Исключением стали лишь несколько стран, например, Ирландия, экспорт которой в США вырос на 52,7% благодаря фармацевтике и химии, которые не подпадают под американские пошлины.

Помимо Ирландии, рост продемонстрировали:

Чехия – +5,1%;

Италия – +7,2%;

Дания – +10,6%;

и Финляндия – +10,8%.

Таким образом, торговый спор между Вашингтоном и Брюсселем сильнее ударил именно по Европе. Ведь американские пошлины затронули ключевые отрасли европейской промышленности.

В то же время торговое соглашение между ЕС и США, которое недавно окончательно одобрили европейские законодатели, более выгодно именно Соединенным Штатам.