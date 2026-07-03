Торговля между ЕС и США достигла рекордного уровня, но за цифрами скрываются потери
Несмотря на тарифные споры, торговля товарами между Европейским Союзом и США в прошлом году достигла рекордного уровня. Объем товарооборота составил 875 миллиардов евро, или 1 триллион долларов.
Как выросли объемы торговли между США и ЕС
Об этом свидетельствует исследование Немецкого экономического института (IW), пишет Reuters.
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- По данным исследователей, экспорт ЕС в США вырос на 7,7% – до 580 миллиардов евро.
- В то время как импорт американских товаров в Евросоюз увеличился на 2,2% – до 295 миллиардов евро.
В результате профицит торгового баланса ЕС с США достиг почти 285 миллиардов евро.
Также исторического максимума достиг объем торговли услугами между партнерами – 865 миллиардов евро.
Однако в этой сфере больше заработали именно США. Более 40% импорта услуг в ЕС составили платежи за программное обеспечение, патенты и торговые марки. В свою очередь, у ЕС наблюдается дефицит в 178 миллиардов евро.
Таким образом, если учитывать как торговлю товарами, так и услугами, трансатлантические торговые отношения являются значительно более сбалансированными,
– отмечают исследователи.
Почему рекорд не радует Европу
Однако рекордные показатели скрывают экономические потери для экономики Европы, прежде всего для автомобильной промышленности.
Первое впечатление обманчиво,
– отметила экономист IW Самина Султан.
Так, экспорт автомобилей и автокомпонентов из ЕС в США в 2025 году сократился на 20,4%.
Больше всего от этого пострадала Германия, на долю которой приходится почти две трети всего экспорта автомобилей из ЕС в США. Ее поставки упали на 18,9%.
В целом большинство стран ЕС отмечают сокращение экспорта товаров в США. Исключением стали лишь несколько стран, например, Ирландия, экспорт которой в США вырос на 52,7% благодаря фармацевтике и химии, которые не подпадают под американские пошлины.
Помимо Ирландии, рост продемонстрировали:
- Чехия – +5,1%;
- Италия – +7,2%;
- Дания – +10,6%;
- и Финляндия – +10,8%.
Таким образом, торговый спор между Вашингтоном и Брюсселем сильнее ударил именно по Европе. Ведь американские пошлины затронули ключевые отрасли европейской промышленности.
В то же время торговое соглашение между ЕС и США, которое недавно окончательно одобрили европейские законодатели, более выгодно именно Соединенным Штатам.