Як зросли обсяги торгівлі між США та ЄС

Про це свідчить дослідження Німецького економічного інституту (IW), пише Reuters.

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За даними дослідників, експорт ЄС до США зріс на 7,7% – до 580 мільярдів євро.

Тоді як імпорт американських товарів до Євросоюзу збільшився на 2,2% – до 295 мільярдів євро.

У результаті профіцит торгівельного балансу ЄС із США сягнув майже 285 мільярдів євро.

Також історичного максимуму сягнув обсяг торгівлі послугами між партнерами – 865 мільярдів євро.

Однак у цій сфері більше заробили саме США. Понад 40% імпорту послуг до ЄС склали платежі за програмне забезпечення, патенти та торгівельні марки. Натомість ЄС має дефіцит у 178 мільярдів євро.

Таким чином, якщо враховувати як торгівлю товарами, так і послугами, трансатлантичні торговельні відносини є значно більш збалансованими,

– зазначають дослідники.

Чому рекорд не радує Європу

Однак рекордні показники приховують економічні втрати для економіки Європи, насамперед для автомобільної промисловості.

Перше враження є оманливим,

– зазначила економістка IW Саміна Султан.

Так, експорт автомобілів і автокомпонентів із ЄС до США у 2025 році скоротився на 20,4%.

Найбільше від цього постраждала Німеччина, яка забезпечує майже дві третини всього експорту автомобілів із ЄС до США. Її постачання впали на 18,9%.

Загалом більшість держав ЄС відзначають скорочення експорту товарів до США. Винятком стали лише кілька держав, наприклад, Ірландія, експорт якої до США зріс на 52,7% завдяки фармацевтиці та хімії, які не підпадають під американські мита.

Окрім Ірландії, зростання показали:

Чехія – +5,1%;

Італія – +7,2%;

Данія – +10,6%;

та Фінляндія – +10,8%.

Тож, торгівельна суперечка між Вашингтоном та Брюсселем вдарила більше саме по Європі. Адже американські мита зачепили ключові галузі європейської промисловості.

Водночас торгівельна угода між ЄС і США, яку нещодавно остаточно затвердили європейські законодавці, більше вигідна саме Сполученим Штатам.