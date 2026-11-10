Китай скупает российские ресурсы: Москва все больше зависит от Пекина

Китай и Россия продолжают сближаться в экономическом плане, однако их сотрудничество не означает равноправное партнерство. Новые данные о торговле показывают, что Москва все больше нуждается в китайском рынке для сбыта своих ресурсов.

Что происходит с китайским экспортом

В октябре темпы роста поставок китайских товаров на российский рынок резко снизились, в то время как импорт российских товаров в Китай ускорился, пишет Reuters.

По данным таможни КНР, в прошлом месяце Пекин продал Москве товаров на 75,7 миллиарда юаней, или 11,35 миллиарда долларов. Цифры демонстрируют существенное замедление экспорта по сравнению с сентябрем.

Хотя в годовом исчислении экспорт вырос на 25,2%, это значительно слабее сентябрьского скачка на 44,1%,

– отмечает агентство.

Как Россия превращается в сырьевой придаток

В то же время импорт из России в Китай подскочил почти на 44%, достигнув 112,44 миллиарда юаней.

Дефицит торгового баланса Китая в торговле с Россией в октябре достиг 36,74 миллиарда юаней, что более чем вдвое превышает показатель сентября,

– говорится в отчете таможни.

Фактически Москва отдает за бесценок свои основные ресурсы – сырую нефть и природный газ.

Взамен страна-агрессор получает преимущественно дешевые товары и китайские автомобили, которыми пытаются заменить мировые бренды, покинувшие рынок из-за санкций.

Обратите внимание! На следующей неделе российский диктатор Кремля Владимир Путин планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. Эта встреча должна стать очередной попыткой Москвы выпросить экономическую поддержку.

Напомним, Россия уже давно отчаянно пытается найти замену утраченному европейскому рынку. В Москве надеются, что российский "Газпром" и китайская CNPC до конца года подпишут " соглашение о газопроводе "Сила Байкала" " (бывшая "Сила Сибири – 2"). Однако Китай продолжает диктовать свои жесткие условия относительно цены на газ и условий финансирования проекта, пользуясь зависимостью российской экономики.