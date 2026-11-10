Що відбувається з китайським експортом

У жовтні темпи зростання постачань китайських товарів на російський ринок різко пішли на спад, натомість імпорт російських товарів до Китаю прискорився, пише Reuters.

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За даними митниці КНР, минулого місяця Пекін продав Москві товарів на на 75,7 мільярда юанів, або 11,35 мільярда доларів. Цифри демонструють суттєве гальмування експорту порівняно з вереснем.

Хоча у річному вимірі експорт зріс на 25,2%, це значно слабше за вересневий стрибок у 44,1%– зазначає агентство.

Як Росія перетворюється на сировинний придаток

Натомість імпорт із Росії до Китаю підскочив майже на 44%, сягнувши 112,44 мільярда юанів.

Дефіцит торговельного балансу Китаю в торгівлі з Росією у жовтні сягнув 36,74 мільярда юанів, що більш ніж удвічі перевищує показник вересня– йдеться в звіті митниці.

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Фактично, Москва віддає за безцінь свої головні ресурси – сиру нафту та природний газ.

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Натомість країна-агресорка отримує переважно дешеві товари та китайські автомобілі, якими намагаються замінити світові бренди, які покинули ринок через санкції.

Зауважте! Наступного тижня російський диктатор Кремля Володимир Путін планує зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Ця зустріч має стати черговою спробою Москви випросити економічну підтримку.

Нагадаємо, Росія вже тривалий час відчайдушно намагається знайти заміну втраченому європейському ринку. У Москві сподіваються, що російський "Газпром" та китайська CNPC до кінця року підпишуть угоду щодо газопроводу "Сила Байкалу" (колишня "Сила Сибіру – 2"). Проте Китай продовжує диктувати свої жорсткі умови щодо ціни на газ та умов фінансування проєкту, користуючись залежністю російської економіки.