Угроза глобальной экономике: торговля между США и Китаем может сократиться на 80%

Растущее торговое напряжение между Соединенными Штатами и Китаем создает риск резкого сокращения двусторонней торговли. Предварительные прогнозы свидетельствуют, что товарооборот между этими двумя экономиками может уменьшиться аж на 80%.

Торговля между США и Китаем может существенно измениться

Политика взаимных ответов между двумя крупнейшими экономиками мира, чья двусторонняя торговля составляет примерно 3% мировой, имеет широкие последствия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирную торговую организацию.

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Подобная ситуация может серьезно навредить глобальным экономическим перспективам. В частности Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что оценки организации, основанные на последних событиях, подчеркивают существенные риски дальнейшей эскалации.

Негативные макроэкономические последствия не ограничатся только США и Китаем, а распространятся и на другие страны, особенно на наименее развитые,

– предупредила Нгози Оконджо-Ивеала.

Согласно ее словам, особое беспокойство вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим линиям. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному снижению глобального реального ВВП почти на 7%.

Кроме того, перенаправление торговли остается актуальной и серьезной угрозой, которая требует скоординированного глобального ответа. Поэтому она призывает всех членов ВТО решить эту проблему через сотрудничество и диалог.

Чрезвычайно важно для международного сообщества объединить усилия, чтобы сохранить открытость международной торговой системы,

– отметила Генеральный директор ВТО.

Обратите внимание! В заявлении говорится о том, члены ВТО могут защитить открытую, основанную на правилах систему торговли, а решение этих вопросов в рамках кооперативной структуры необходимо.