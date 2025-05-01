Украина сохранит торговлю с ЕС: в Раде приняли закон

Верховная Рада Украины приняла Закон о ратификации Решения № 2/2024 Совместного комитета Региональной конвенции. Это решение позволит Украине беспрепятственно торговать с европейскими партнерами при переходе на обновленные правила Конвенции.

Как Украина сохранит торговлю с ЕС

Они применяются с 1 января 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

Читайте также ЕС не будет продлевать "торговый безвиз" с Украиной

У Верховной Раде объяснили, что до конца 2025 года страны могут параллельно применять как старые, так и новые правила определения происхождения товаров. В частности старые сертификаты (то есть те, что выданы до 1 января 2025 или 2026 года) остаются в силе, если товары еще в пути или под таможенным контролем.

Сертификаты, выданные по новым правилам, должны содержать пометку "REVISED RULES",

– отметили в ВРУ.

В то же время страны должны регулярно информировать друг друга об обновлении своих правил.

Обратите внимание! Так украинские экспортеры сохранят непрерывность торговли с ЕС и легче адаптируются к новым требованиям.