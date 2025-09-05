Россия потеряла возможность диктовать условия на нефтяном рынке из-за санкций США и ЕС. Теперь цены и правила торговли определяют Индия и Китай, которые требуют от Москвы дополнительных скидок и расчетов на своих условиях.

Как Россия потеряла контроль за нефтяным рынком?

Россия больше не может самостоятельно диктовать условия на рынке нефти и превращается в сырьевой придаток для азиатских покупателей. Пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, санкции США и ЕС значительно сузили возможности Москвы, а ключевыми контрагентами стали Индия и Китай. При этом именно они формируют правила игры.

Объемы поставок в Индию упали с 1,8 млн баррелей в сутки в 2024-м до 1,1 млн в сентябре 2025-го. Дели требует дополнительных скидок и расчетов в неконвертируемых рупиях. Американские тарифы на индийские товары за российскую нефть уже достигли 50%,

– отметил Коваленко.

По словам главы ЦПД СНБО, Китай, наоборот, увеличил импорт российского сырья – с 50 тысяч баррелей в августе до 420 тысяч в сентябре. Однако закупки осуществляются только при условии существенных дисконтов – в среднем на 5-6 долларов ниже котировок Brent.

Фактически Москва больше не может диктовать цены или условия. Ее партнеры,

– добавил Коваленко.

Руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО подчеркнул, что в таких условиях Кремль оказался лишенным экономического маневра.

По его словам, страны Азии преследуют исключительно прагматические интересы – покупают нефть дешевле, удерживают Россию в зависимости от своих условий и не предлагают никаких ответных

Что еще стоит знать о нефтяном рынке и России?