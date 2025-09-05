Росія втратила можливість диктувати умови на нафтовому ринку через санкції США та ЄС. Тепер ціни та правила торгівлі визначають Індія та Китай, які вимагають від Москви додаткових знижок та розрахунків на своїх умовах.

Як Росія втратила контроль за нафтовим ринком?

Росія більше не може самостійно диктувати умови на ринку нафти та перетворюється на сировинний придаток для азіатських покупців. Пише 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, санкції США і ЄС значно звузили можливості Москви, а ключовими контрагентами стали Індія і Китай. При цьому саме вони формують правила гри.

Обсяги постачання до Індії впали з 1,8 млн барелів на добу у 2024-му до 1,1 млн у вересні 2025-го. Делі вимагає додаткових знижок і розрахунків у неконвертованих рупіях. Американські тарифи на індійські товари за російську нафту вже сягнули 50%,

– зазначив Коваленко.

За словами очільника ЦПД РНБО, Китай, навпаки, збільшив імпорт російської сировини – з 50 тисяч барелів у серпні до 420 тисяч у вересні. Однак закупівлі здійснюються тільки за умови істотних дисконтів – в середньому на 5-6 доларів нижче котирувань Brent.

Фактично Москва більше не може диктувати ціни чи умови. Її партнери,

– додав Коваленко.

Керівника Центру протидії дезінформації РНБО підкреслив, що в таких умовах Кремль виявився позбавленим економічного маневру.

За його словами, країни Азії переслідують виключно прагматичні інтереси – купують нафту дешевше, утримують Росію залежно від своїх умов і не пропонують жодних відповідних

