В сентябре правительство Китая прекратило действие неофициальных субсидий, которые помогали государственным компаниям импортировать медь и никель из России. Это решение было принято в рамках сокращения импорта российских товаров.

Почему сокращают китайский импорт российского сырья?

Льготы помогали Китаю экономить на импорте из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Такие субсидии – в форме скидок или фиксированных выплат – компенсировали логистические расходы, обеспечивали конкурентные преимущества российским поставщикам и поддерживали стабильность цепей поставок.

Решение стало частью стратегии оптимизации государственных расходов. Пекин активно инвестирует в добычу меди и никеля в Индонезии, Африке и Латинской Америке, одновременно стремясь защитить внутренний рынок от ценовых перекосов, вызванных российскими металлами.

Отмена субсидий уменьшает искусственное преимущество поставщиков из РФ и помогает стабилизировать цены для китайских производителей. Изменения произошли на фоне сокращения китайского импорта большинства российских сырьевых товаров в январе–июне 2025 года:

нефти – на 11% в годовом измерении;

нефтепродуктов – на 28%;

СПГ – на 13%;

древесины и угля – на 10%.

Для российских компаний последствия будут ощутимыми: конкурентоспособность их металлов в Китае снизится, а прибыли крупнейших производителей – таких как "Норильский никель" и "Русал" – значительно сократятся.

Что известно о торговле Китая с Россией?