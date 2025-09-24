Укр Рус
24 вересня, 14:16
3

Китай урізає імпорт сировини з Росії: від яких товарів відмовляються

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Китай припинив субсидії на імпорт міді та нікелю з Росії, щоб оптимізувати державні витрати та захистити внутрішній ринок.
  • Скасування субсидій знизить конкурентоспроможність російських металів у Китаї, що може вплинути на прибутки російських компаній, таких як "Норильський нікель" і "Русал".

У вересні уряд Китаю припинив дію неофіційних субсидій, які допомагали державним компаніям імпортувати мідь і нікель з Росії. Це рішення ухвалили в межах скорочення імпорту російських товарів.

Чому скорочують китайський імпорт російської сировини?

Пільги допомагал Китаю заощаджувати на імпорті з Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Такі субсидії – у формі знижок або фіксованих виплат – компенсували логістичні витрати, забезпечували конкурентні переваги російським постачальникам та підтримували стабільність ланцюгів поставок.

Рішення стало частиною стратегії оптимізації державних витрат. Пекін активно інвестує у видобуток міді й нікелю в Індонезії, Африці та Латинській Америці, водночас прагнучи захистити внутрішній ринок від цінових перекосів, спричинених російськими металами.

Скасування субсидій зменшує штучну перевагу постачальників із рф і допомагає стабілізувати ціни для китайських виробників. Зміни відбулися на тлі скорочення китайського імпорту більшості російських сировинних товарів у січні–червні 2025 року:

  • нафти – на 11% у річному вимірі;
  • нафтопродуктів – на 28%;
  • СПГ – на 13%;
  • деревини та вугілля – на 10%.

Для російських компаній наслідки будуть відчутними: конкурентоспроможність їхніх металів у Китаї знизиться, а прибутки найбільших виробників – таких як "Норильський нікель" і "Русал" – значно скоротяться.

Що відомо про торгівлю Китаю з Росією?

  • Китай активно скуповує російську нафту замість Індії і залишається одним із найбільших покупців російської сирої нафти, закупивши у 2024 році 108,5 мільйона тонн, що становить понад 2,1 мільйона барелів на добу. Така тенденція свідчить, що Китай зберігає стабільний інтерес до російських енергоносіїв, користуючись знижками через санкційні обмеження.

  • Китай також нарощує торгівлю ЗПГ із Росією за допомогою російського проєкту Arctic LNG 2, який перебуває під санкціями США. Китай використовує маловідому компанію для приховування кінцевого споживача та обрав термінал у Бейхаї для прийому газу, щоб уникнути американських санкцій.

  • Разом з тим у деяких галузях торгівля Росії з Китаєм йде на спад. Російсько-китайська торгівля знизилася до 125,8 мільярда доларів, причому Китай скоротив закупівлі ключових сировинних товарів з Росії, таких як нафта. Постачання з Китаю до Росії також скоротилися – на 9%, насамперед за рахунок імпорту автомобілів, впав на 61%.