США готовят для Индии особые условия: какие пошлины обещает ввести Трамп

Многомесячные переговоры между США и Индией по торговому соглашению наконец выходят на финишную прямую. Нью-Дели может получить более выгодные условия, чем другие страны.

Какие условия готовит Вашингтон для Индии

Соединенные Штаты заверили Индию, что в рамках будущего торгового соглашения для нее будут установлены значительно более низкие пошлины, чем для других стран-партнеров, сообщает Bloomberg.

Первый этап этого документа, который обсуждается уже не один месяц, будет касаться исключительно торговли товарами.

Вопросы же сферы услуг стороны оставили для следующих раундов переговоров, рассказал чиновник, знакомый с ходом обсуждений. В то же время конкретные ставки и окончательные условия соглашения он не раскрыл.

Обратите внимание! США и Индия согласовали рамочные положения соглашения еще в начале года, однако до сих пор не приступили к окончательному оформлению документа. Одним из препятствий стали торговые расследования США, которые осложнили переговорный процесс.

Почему переговоры между США и Индией затянулись

Серьезная напряженность между странами возникла после того, как президент Дональд Трамп пригрозил ввести сокрушительные пошлины до 100% для стран, являющихся большими покупателями российской нефти. В настоящее время действие этих тарифов временно приостановлено.

Однако в последние недели представители обоих государств демонстрируют значительный оптимизм в отношении скорого подписания документа. Они заявляют, что переговоры приблизились к завершению, а большинство проблемных вопросов уже удалось урегулировать.

А в начале ноября американская делегация специально прибыла в Индию для финализации договоренностей.

Мы договорились об очень хорошем соглашении и заключим одно из лучших соглашений с США,

– подчеркнул тогда министр торговли Индии Пиюш Гоял.

В свою очередь, посол США в Индии Серджио Гор в прошлом месяце подтвердил, что основные разногласия остались в прошлом.

Напомним, ранее переговоры между США и Индией уже оказывались под угрозой срыва из-за тарифной политики Трампа. Нью-Дели не хотел идти на новые уступки Вашингтону, в частности, на фоне возможных пошлин против покупателей российской нефти.