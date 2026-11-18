Индия и США вплотную приблизились к завершению масштабных переговоров о новом торговом соглашении, которое изменит правила экспорта и импорта. Однако на его подписание и введение в действие может потребоваться больше времени.

Почему Индия откладывает подписание соглашения

О ходе переговоров 18 ноября рассказал министр торговли Индии Раджеш Агравал во время мероприятия в Нью-Дели, пишет Bloomberg.

По его словам, большинство вопросов стороны уже урегулировали.

Почти все аспекты соглашения в той или иной степени уже согласованы,

– подчеркнул чиновник.

Однако Нью-Дели хочет сначала понять, какие именно тарифы США будут применять к индийским товарам.

В частности, Индия ожидает результатов американских торговых расследований в рамках раздела 301 американского Закона о торговле.

Стоит знать! Речь идет о расследованиях США в отношении торговых практик других стран, которые могут считаться несправедливыми или дискриминационными и наносить ущерб американскому бизнесу. По их результатам Вашингтон может вводить дополнительные пошлины или другие торговые ограничения.

Какие тарифы беспокоят Индию

Переговоры осложнились тем, что они проходили в рамках одной тарифной системы США, но впоследствии ее отменили.

Теперь Вашингтону предстоит определить новые правила и ставки пошлин, а Индия хочет знать, насколько выгодными они будут по сравнению с условиями для других торговых партнеров Америки.

Пока тарифная архитектура не будет восстановлена, подписание соглашения, по моему мнению, займет некоторое время,

– пояснил Агравал.

Сейчас для Нью-Дели важно получить гарантии, что индийские экспортеры не окажутся в худшем положении по сравнению с конкурентами. В то же время министр подчеркнул, что страна не хочет затягивать переговоры:

Завершить переговоры и подготовить все необходимое – это то, чего мы стремимся достичь как можно скорее,

– подчеркнул министр.

Напомним, Индия и США согласовали рамочные условия соглашения еще в начале 2026 года, однако окончательно его до сих пор не оформили. Недавно Вашингтон заявил, что готов предложить Нью-Дели более низкие пошлины, чем другим партнерам. В то же время окончательные ставки еще не определены, а первый этап договоренностей должен был охватывать только торговлю товарами.