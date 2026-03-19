"Угроза одному – угроза всем": в Европарламенте определились по соглашению с США

Комитет Европарламента по международной торговле в четверг, 19 марта, поддержал два законопроекта, которые вносят некоторые поправки в торговое соглашение между ЕС и США. Это открывает путь к окончательной ратификации документа.

Какие законопроекты поддержали в Европарламенте?

Члены комитета поддержали отмену большинства пошлин на промышленные и аграрные товары из США. Решение приняли 29 голосами "за", при 9 "против", говорится на сайте Европарламента.

В то же время законодатели согласовали многоуровневый механизм защиты, который должен обеспечить выполнение Вашингтоном взятых на себя обязательств по этому соглашению.

В частности, Комитет четко отметил, что любые пошлины США, введены против ЕС или его отдельных государств из-за их внешней политики, являются неприемлемыми. В связи с этим законодатели обновили и усилили положение о приостановлении соглашения.

Если такие пошлины появятся, мы немедленно остановим законодательную работу по введению тарифных преференций для американских товаров. Угрозы пошлинами против одного из нас – это угроза для всех нас,

– подчеркнул председатель комитета Бернд Ланге.

Еще одним условием, при котором соглашение будет действовать, станет снижение пошлин на продукцию ЕС, которая содержит менее 50% стали или алюминия – с 50% до 15%.

Ланге также отметил, что если США повысит действующие пошлины с 10% до 15% для всех товаров, то большинство продукции ЕС фактически будет облагаться еще более высокими тарифами. Европарламент сочтет это неприемлемым и остановит дальнейшую работу над законопроектами.

Мы были готовы голосовать еще в январе, но угрозы США по Гренландии и неопределенность, вызванная реакцией администрации США на решение Верховного суда, дважды заставили нас отложить голосование. Надеюсь, что этим голосованием мы запускаем положительную динамику торгового сотрудничества,

– добавил Ланге.

Почему откладывали ратификацию соглашения?

В июле 2025 года ЕС и США достигли политической договоренности по тарифам и торговле. В августе эти договоренности закрепили в совместном заявлении о рамочном соглашении.

Для ратификации торгового соглашения Европарламенту необходимо принять несколько законов. Однако работу над законопроектами дважды приостанавливали из-за неоднозначной политики Вашингтона, пишет Reuters.

В январе комитет Европарламента приостановил голосование из-за угроз Дональда Трампа ввести тарифы против европейских стран, которые выступили против его намерения купить Гренландию.

В феврале торговое соглашение "заморозили" снова после решения президента ввести новые глобальные 10% пошлины на импорт, которые могут ударить по некоторым видам экспорта ЕС в США.

В ЕС четко дали понять, что не собираются соглашаться на повышение пошлин со стороны США.

Заметьте! После сегодняшнего решения Комитета законопроекты вынесут на голосование всего Европарламента во время следующей сессии 26 марта. Далее законы должны получить поддержку стран ЕС.

