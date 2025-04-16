Альтернативное торговое соглашение с Украиной – почему ЕС трудно договориться о нем

Европейская комиссия не продлит действие торговых мер, которые предоставляли Украине беспошлинный доступ к рынку ЕС. Вместо этого она пытается договориться о более широкой торговой либерализации до 5 июня.

ЕС трудно договориться о торговом соглашении с Украиной

Комиссия ввела "экстренные ограничения" на импорт некоторых продуктов, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Речь идет о таких товарах:

яйца;

мясо птицы;

сахар;

овес;

кукуруза;

крупа;

мед.

Данные меры завершают свое действие в начале июня. И на этот раз они не будут продлены.

Решение Европейского совета уже принято, ATM завершаются,

– сказал на прошлой неделе министр по европейским делам Польши Адам Щлапка.

В то же время еще в прошлом году Комиссия пообещала договориться о более широкой двусторонней торговой либерализации в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Но, как отмечает FT, процесс еще не начат. В частности двое дипломатов ЕС сообщили, что комиссия задержала представление предложения, чтобы не раздражать польских фермеров перед президентскими выборами в Польше 18 мая.

Комиссия обязана провести консультации с Украиной... и наша цель - достичь взаимной либерализации тарифов. Мы завершаем работу над этим предложением и представим его Украине, как только сможем,

– заявил представитель комиссии Олаф Гилл.

Он добавил, что целью этого процесса является обеспечение экономической стабильности и предсказуемости для бизнеса и фермеров как в Украине, так и в ЕС. В то же время переговоры по этому предложению должны завершиться до 5 июня, чтобы гарантировать "плавный переход", как и обещала Еврокомиссия.

Газета пишет, что многие опасаются, что это вряд ли произойдет. И Украина просто вернется к довоенным торговым условиям, когда ее экспорт облагался высокими пошлинами. Однако страна вряд ли сможет себе это позволить из-за ослабления поддержки США в войне против России.

Чиновник ЕС сообщил, что разрабатывается "юридический мост", если до дедлайна не будет достигнута договоренность.

Торговая либерализация должна продолжаться, потому что война еще продолжается,

– сказала на прошлой неделе вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

Заметьте! Стефанишина отметила, что переговоры должны привести к "прозрачной и устойчивой либерализации торговли, которая учитывает беспокойство государств-членов, но не отвергает уже достигнутый прогресс".