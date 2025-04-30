Торговый дефицит в США достиг самого высокого показателя за всю историю

Торговый дефицит в США вырос до рекордного уровня в марте. В частности компании активизировали усилия по импорту товаров в преддверии широкомасштабных тарифов президента Дональда Трампа.

Что происходит с экономикой в США

Это свидетельствует о том, что торговля стала значительным сдерживающим фактором экономического роста в первом квартале, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Часть импортируемых товаров оказалась на складах оптовиков. Однако экономисты считают, что это не смягчит ожидаемое негативное влияние на валовой внутренний продукт из-за ухудшения торгового баланса.

Отчет Бюро переписи населения Министерства торговли США побудил экономистов существенно пересмотреть свои оценки ВВП за прошлый квартал в сторону большего снижения. Goldman Sachs теперь ожидает сокращения ВВП на уровне 0,8% в годовом исчислении, тогда как JPMorgan прогнозирует снижение на 1,75%. В то же время экономика росла на 2,4% в четвертом квартале.

Важно! Правительство планирует обнародовать предварительную оценку ВВП за январь-март в среду, что совпадает со 100 днями пребывания Трампа в должности.

Дефицит торговли достиг своего пика

Доверие потребителей в апреле упало до почти пятилетнего минимума, а количество вакансий в марте уменьшилось до самого низкого уровня с сентября прошлого года. Однако компании пока не отвечают на рост неопределенности увольнениями работников, что, вероятно, временно поддерживает экономику.

Различные экономические показатели указывают на ослабление экономики в первой половине 2025 года. Если ситуация быстро не изменится и не успокоит американцев, что с экономикой все будет в порядке, тогда сокращение потребительских расходов и капитальных инвестиций бизнеса может еще больше усилиться во втором квартале,

– отметил главный экономист банка Comerica Билл Адамс.

Дефицит торговли товарами вырос на 9,6% и достиг 162,0 миллиарда долларов – самого высокого показателя за всю историю, о чем сообщило Бюро переписи. Экономисты подсчитали, что торговля могла "срезать" до 1,9 процентного пункта с ВВП в прошлом квартале.

Импорт товаров вырос на 16,3 миллиарда долларов – до рекордных 342,7 миллиарда Наибольший рост – на 27,5% – наблюдался в категории потребительских товаров.

Также выросли объемы импорта автомобилей и капитальных товаров. Зато импорт промышленного сырья, ранее усиленный закупками немонетарного золота, снизился на 13,5%.

Обратите внимание! Импорт продовольствия и других товаров также уменьшился.

Что говорят эксперты

Экономисты предупредили, что импорт (который вычитается при расчете ВВП) может существенно преувеличить предполагаемое замедление экономического роста в первом квартале. Но неопределенность, которая обусловлена хаотичной тарифной политикой, создает волнение по всей экономике.

Другой отчет, обнародован Конференц-советом, показал, что ее индекс потребительского доверия снизился на 7,9 пункта до 86,0 в этом месяце – самого низкого уровня с мая 2020 года.

Обратите внимание! В отчете отмечается, что в ответах потребителей вопрос тарифов сейчас находится "на первом месте", и упоминание тарифов достигло рекордного уровня.