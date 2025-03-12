Решил поддержать друга: Трамп купил Tesla

Акции Tesla рекордно упали. Именно поэтому Трамп решил поддержать друга и купить авто этой марки.

Что известно о покупке Tesla Трампом

Трамп показательно выбрал авто от Tesla во время мероприятия для прессы, сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX.

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"Помогали" Трампу выбрать Илон Маск и его сын. Они вместе прогулялись возле выстроенных автомобилей. В результате Трамп выбрал красную Model S и рассчитался чеком.

Президент США также прокомментировал погромы автосалонов Tesla. Трамп назвал эти события внутренним терроризмом и отметил, что Маск "делает фантастическую работу и доводит себя до предела, чтобы помочь нашей нации, а левые радикальные сумасшедшие наносят вред ему, бойкотируя взлелеянное им дело".

Более того, президент США пообещал "разобраться" с теми, кто мешает Маску.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Мы уже знаем, кто из них. Мы их поймаем, а они плохие парни.

Однако стоит отметить, что первая поправка к конституции США, согласно решению Верховного суда, дает право американцам проводить протест против частного бизнеса.

Обратите внимание! По данным Bloomberg, с конца 2024 года акции Tesla упали почти на 40%.