Що відомо про покупку Tesla Трампом

Трамп показово обрав авто від Tesla під час заходу для преси, повідомляє 24 Канал з посиланням на FOX.

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"Допомагали" Трампу обрати Ілон Маск та його син. Вони разом прогулялися біля вишикуваних автівок. В результаті Трамп вибрав червону Model S і розрахувався чеком.

Президент США також прокоментував погроми автосалонів Tesla. Трамп назвав ці події внутрішнім тероризмом і зазначив, що Маск "робить фантастичну роботу та доводить себе до межі, щоб допомогти нашій нації, а ліві радикальні божевільні завдають шкоди йому, бойкотуючи виплекану ним справу".

Щобільше, президент США пообіцяв "розібратися" з тими, хто заважає Маску.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Ми вже знаємо, хто з них. Ми їх спіймаємо, а вони погані хлопці.

Проте, варто зазначити, що перша поправка до конституції США, згідно з рішенням Верховного суду, надає право американцям проводити протест проти приватного бізнесу.

Зверніть увагу! За даними Bloomberg, з кінця 2024 року акції Tesla впали на майже 40%.