Удар по доходам России: когда Трамп введет пошлины для покупателей нефти

Вашингтон ищет новые инструменты, чтобы перекрыть финансовый кислород стране-агрессору и остановить войну. На столе в Овальном кабинете оказался радикальный план, который может перевернуть мировой энергетический рынок.

Какой план рассматривается в Белом доме

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения пошлин против крупнейших импортеров российских энергоносителей – Китая и Индии. Такой шаг призван лишить Россию средств на ведение войны и заставить ее пойти на мир, о чем пишет CBS News.

Министр энергетики США Крис Райт в интервью журналистам подчеркнул, что окончательного решения пока нет, ведь президент оценивает все риски.

Он откладывает каждое решение до самого конца. Он оценит все плюсы и минусы,

– отметил чиновник.

По его словам, главная цель Вашингтона – остановить гибель людей и одновременно снизить мировые цены на энергоносители, которые бьют по кошелькам потребителей.

Интересно! Отвечая на вопрос о возможном наказании Пекина за финансирование российской военной машины посредством закупки нефти, Райт высказался осторожно. Он подчеркнул, что США стремятся сохранить нормальные отношения с Китаем, но готовы использовать все доступные рычаги, чтобы положить конец кровопролитному конфликту.

Напомним, что ранее в Сенате США появился законопроект Линдси Грэма, который предлагает существенно расширить полномочия президента в отношении наказания стран, продолжающих спонсировать Россию, покупая ее топливо. Согласно этому документу, Дональд Трамп должен окончательно определиться до 18 октября, применять ли жесткие экономические ограничения в отношении ключевых торговых партнеров Москвы. Если пошлины вступят в силу, это станет мощным ударом по российскому бюджету, который критически зависит от экспорта нефти в азиатские страны.

Ранее мы писали, что в окружении Дональда Трампа сформировались две противоборствующие группы с кардинально разными подходами к окончанию войны в Украине. Одна часть политиков настаивает на сохранении военной поддержки Киева, тогда как другая продвигает идею отмены санкций ради бизнес-сделок с Москвой.