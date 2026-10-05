Який план розглядають у Білому домі

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість запровадження мит проти найбільших імпортерів російських енергоносіїв – Китаю та Індії. Такий крок має на меті позбавити Росію грошей на ведення війни та змусити її до миру, про що пише CBS News.

Міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв'ю журналістам наголосив, що остаточного рішення ще немає, адже президент оцінює всі ризики.

Він залишає кожне рішення до самого кінця. Він оцінить усі плюси й мінуси,

– зазначив урядовець.

За його словами, головна мета Вашингтона – зупинити загибель людей та одночасно збити світові ціни на енергоносії, які б'ють по гаманцях споживачів.

Цікаво! Відповідаючи на запитання про можливе покарання Пекіна за фінансування російської воєнної машини через купівлю нафти, Райт був обережним. Він підкреслив, що США намагаються зберегти нормальні відносини з Китаєм, але готові використовувати всі доступні важелі, щоб покласти край кривавому конфлікту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що раніше в Сенаті США з'явився законопроєкт Ліндсі Грема, який пропонує суттєво розширити повноваження президента щодо покарання країн, які продовжують спонсорувати Росію, купуючи її паливо. Згідно з цим документом, до 18 жовтня Дональд Трамп має остаточно визначитися, чи застосовувати жорсткі економічні обмеження до ключових торговельних партнерів Москви. Якщо мита запрацюють, це стане потужним ударом по російському бюджету, який критично залежить від експорту нафти до азійських країн.

Раніше ми писали, що в оточенні Дональда Трампа сформувалися дві протиборчі групи з кардинально різними підходами до завершення війни в Україні. Одна частина політиків наполягає на збереженні військової підтримки Києва, тоді як інша просуває ідею скасування санкцій заради бізнес-угод з Москвою.