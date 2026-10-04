Про такі внутрішні суперечності у Вашингтоні розповів 24 Каналу професор міжнародної політики Скотт Лукас. Мовиться про те, що перша фракція складається з представників розвідки, армії та Держдепартаменту, які виступають за захист української безпеки. Цю групу негласно очолює директор ЦРУ Джон Реткліфф, який прагне змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Хто просуває інтереси Кремля

Друга група орієнтується виключно на фінансову вигоду та відновлення ділових зв'язків з Росією. Ключовою фігурою тут, ймовірно, виступає Стів Віткофф. Експерт вважає, що російська влада цілеспрямовано "обробляє" його через Кирила Дмитрієва, який є фінансовим радником Володимира Путіна.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю професора міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Скотта Лукаса можна прочитати на сайті 24 Каналу за посиланням.

Саме від цих людей лунають пропозиції щодо можливого зняття санкцій. В обмін на це вони пропонують звільнити політичних в'язнів або відновити закупівлі білоруських калійних добрив. Проте такі ініціативи навряд чи матимуть успіх, адже Москва наразі не готова до реальних зустрічей на високому рівні за участю України та США.

Початок економічних угод з росіянами до закінчення вторгнення виглядав би дуже і дуже погано, особливо для переважної більшості американців, які досі вірять у підтримку України в цій війні,

– підсумував Скотт Лукас.

Окрім політичних ігор, він звернув увагу на проблеми з поповненням російської армії. Замість очікуваних 300 тисяч осіб агресору вдалося призвати лише понад 15 тисяч. Це свідчить про те, що окупанти більше не здатні на масштабні наземні прориви, тому зосередяться на утриманні оборони та повітряному терорі.

Нагадаємо, що наприкінці вересня спеціальний представник Кремля зустрівся зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Нью-Йорку. Тоді сторони обговорювали перспективи мирного завершення війни та відновлення співпраці між державами.

Крім того, російський диктатор сприймає Дональда Трампа як вікно можливостей. Москва активно демонструє прихильність до американських представників, сподіваючись уникнути жорстких рішень щодо посилення військової підтримки України.

Інтерв'ю Скотта Лукаса: дивіться відео