У четвер спеціальний представник Кремля Кирило Дмитрієв зустрівся зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, пише CNN.

Про що говорив росіянин з американцями?

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, сторони обговорили співпрацю між США та Росією, а також перспективи мирного завершення війни в Україні.

Джерела зазначили, що Дмитрієв прибув до Нью-Йорка, щоб продовжити мирні зусилля та діалог між Росією і США після зустрічі Путіна з американськими представниками у Москві на початку вересня.

Нагадаємо, що напередодні держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрілися на полях Генеральної асамблеї ООН.

Під час цьогорічної Генасамблеї Трамп знову заявив, що вірить у можливість досягнення домовленості між Росією та Україною, попри те, що війна триває. Президент США наголосив, що Володимир Путін нібито хоче закінчити війну. Втім, реальність показує, що російський диктатор обрав шлях до екскалації.

Зауважимо, що адміністрація Трампа намагається досягти енергетичного перемир'я між Україною і Росією.

Держсекретар Рубіо пояснив, що Київ та Москва вважають енергетичну інфраструктуру важливою військовою ціллю. За його словами, Україна атакує російську енергетику, яка приносить Москві доходи, тоді як Росія завдає ударів по українській електромережі, особливо напередодні зими.

Тому, як зазначив Рубіо, домовитися про припинення таких атак за один момент не вийде.

Водночас США вважають важливим досягти хоча б обмеженого перемир'я та готові допомогти сторонам домовитися.