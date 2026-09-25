В четверг специальный представитель Кремля Кирилл Дмитриев встретился со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает CNN.

Что говорил россиянин с американцами?

По словам источников, знакомых с ситуацией, стороны обсудили сотрудничество между США и Россией, а также перспективы мирного завершения войны в Украине.

Источники отметили, что Дмитриев прибыл в Нью-Йорк, чтобы продолжить мирные усилия и диалог между Россией и США после встречи Путина с американскими представителями в Москве в начале сентября.

Напомним, что накануне сенатор США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время Генассамблеи этого года Трамп вновь заявил, что верит в возможность достижения договоренности между Россией и Украиной, несмотря на то, что война продолжается. Президент США подчеркнул, что Владимир Путин якобы хочет закончить войну. Впрочем, реальность показывает, что российский диктатор выбрал путь эскалации.

Отметим, что администрация Трампа пытается достичь энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Госсекретарь Рубио пояснил, что Киев и Москва считают энергетическую инфраструктуру важной военной целью. По его словам, Украина проводит атаки на российскую энергетику, приносящую Москве доходы, в то время как Россия проводит атаки на украинскую электросеть, особенно в преддверии зимы.

Поэтому, как отметил Рубио, договориться о прекращении таких атак сразу не получится.

В то же время США считают важным достичь хотя бы ограниченного перемирия и готовы помочь сторонам договориться.