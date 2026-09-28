Український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 Каналу пояснив, як, на його думку, Владімір Путін сприймає Трампа та чому Кремль так активно демонструє прихильність до представників американського президента.

Трамп став для Путіна "вікном можливостей"

Цимбалюк вважає, що Путін дивиться на нинішнього президента США не як на рівноправного партнера, а передусім як на політика, чиї внутрішні цілі можна використати. Йдеться, зокрема, про бажання Трампа показати американському виборцю результат власних миротворчих зусиль.

Я думаю, він вважає його клоуном і сприймає його як вікно можливостей,

– сказав Цимбалюк.

Саме цим журналіст пояснює особливе ставлення Кремля до людей з оточення Трампа. Москва може демонструвати гостинність, повагу та готовність до переговорів, якщо водночас Вашингтон не ухвалюватиме рішень, здатних серйозно посилити військові можливості України.

Ти хочеш перед виборами своїми в Конгрес показати, що ти тут займаєшся миротворчістю? Будь ласка, давай зятя сюди, наллємо йому чаю, покатаємо по Москві, проявимо повагу до тебе. Ти головне викинь ключі від ангара, де "Томагавки" умовні,

– пояснив журналіст.

У такій моделі Кремль може підтримувати сам переговорний процес і створювати для Вашингтона потрібну картинку, якщо це допомагає уникнути значно жорсткіших рішень щодо Росії.

Кремль читає поступливість як слабкість

Російська влада при цьому не залежить від виборчих циклів так, як американська. Цимбалюк назвав вибори в Росії радше ритуалом, результат якого заздалегідь зрозумілий, тому Кремль може дозволити собі значно довший політичний горизонт.

Вони ж не живуть виборами. Це навіть не імітація, це у них така традиція. Це не про вибори в частині формування влади. В кожній секті є свої ритуали. От у них такий ритуал,

– сказав Цимбалюк.

За його оцінкою, це також дозволяє російському керівництву зверхньо дивитися на американських представників, якщо їхню поведінку в Москві сприймають як надмірну поступливість.

Якщо ти стелишся, значить, об тебе витирають ноги,

– наголосив журналіст.

Водночас Цимбалюк окремо зауважив, що його критика не стосується військових можливостей Сполучених Штатів. США мають достатньо сили для значно жорсткіших дій, однак її застосування завжди залежить від політичного рішення.

Претензія ж не до американських військових насправді. Спочатку політична воля, потім військова сила,

– підсумував Цимбалюк.

Тож ключовим для Кремля залишається не сам переговорний процес, а те, які практичні рішення стоять за ним. Саме від політичної волі Вашингтона залежить, чи залишатиметься нинішня ситуація для Путіна "вікном можливостей".

Цимбалюк пояснив ставлення Путіна до Трампа: дивіться відео