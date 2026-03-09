Трамп планирует ослабить санкции против российской нефти на фоне роста цен, – Reuters
- Администрация Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России.
- Обсуждаются различные варианты частичного снятия ограничений, в частности разрешение определенным странам, таким как Индия, покупать российскую нефть без американских штрафов.
Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Это делается, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный войной США и Израиля против Ирана.
Об этом говорится в материале информационного агентства Reuters, которое ссылается сразу на 3 осведомленных источника.
Что известно о мыслях Трампа дать российской нефти еще один шанс?
Такой шаг, объясняют в агентстве, направлен на увеличение глобальных поставок нефти на фоне серьезных перебоев с поставками с Ближнего Востока из-за эскалации конфликта, но одновременно может осложнить американские усилия по ограничению доходов России от войны в Украине.
В кругах Трампа обсуждается как широкое ослабление санкций, так и более точечные варианты. Говорится, например, о разрешении определенным странам, в частности Индии, покупать российскую нефть без риска американских штрафов или тарифов.
На прошлой неделе США уже позволили Индии временно приобрести российскую нефть, которая находилась на танкерах в море, чтобы помочь стране справиться с дефицитом поставок с Ближнего Востока.
По словам источников, новые решения могут быть объявлены уже в ближайшее время. Со своей стороны представитель Белого дома Тейлор Роджерс заявила, что президент Трамп и вся его энергетическая команда заранее разработали четкий план стабилизации энергетических рынков еще до начала операции "Эпическая ярость" и продолжают рассматривать все реальные варианты.
Любое официальное объявление политики поступит непосредственно от президента или его команды, - добавила Роджерс.
Кстати, премьер-министр Венгрии с пророссийскими взглядами Виктор Орбан традиционно обвиняет Украину в высоких ценах на топливо из-за блокирования поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Как война в Иране играет на руку российской экономике?
Начавшаяся военная операция США и Израиля в Иране вызвала переориентацию мира на российские энергоресурсы, ведь страны Персидского залива, которые являются одними из ключевых в поставках нефти, сейчас находятся под ударами Ирана.
По информации The Wall Street Journal от 8 марта, ситуация изменилась кардинально. Так, российская нефть, которая ранее едва продавалась, внезапно стала одним из самых востребованных товаров на мировом рынке.
Цены на Brent прыгнули выше 100 долларов за баррель, поставки из Персидского залива резко сократились или вообще заблокированы, Скидки на Urals почти исчезли, а отдельные партии уже идут даже с премией.