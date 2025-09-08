Трамп не требовал от Словакии и Венгрии прекратить закупки нефти из России, – Сиярто
- Президент США Дональд Трамп не потребовал от Венгрии и Словакии прекратить закупки российской нефти, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
- В частности, Сиярто опроверг информацию об атаке украинской армии на нефтепровод Дружба.
Президент США Дональд Трамп не посылал Будапешту никаких сообщений о прекращении закупок российской нефти. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Сиярто Петер.
Что рассказал представитель Словакии о Трампе и российской нефти?
В частности, не было сообщения даже близкого по содержанию, пишет 24 Канал со ссылкой на Telex.
Конечно, не было такого сообщения, даже близкого по содержанию,
– сказал министр.
По мнению венгерского политика, есть две группы европейских государств:
- те, кто публично осуждает россиян и тех, кто покупает у них нефть, но в то же время сами делают то же самое через азиатских посредников;
- Венгрия и Словакия, которые покупают российскую нефть открыто, не скрывая этого, в соответствии с действующей инфраструктурой.
В частности, Сийярто пояснил, что в Венгрию заходят два нефтепровода: один из России, другой из Хорватии. Однако пропускная способность хорватского ниже совокупных потребностей Венгрии и Словакии, то есть только за его счет физически невозможно обеспечить обе страны.
С точки зрения энергетической безопасности Венгрия может стабильно функционировать только тогда, когда работает нефтепровод Дружба. Трубопровод из Хорватии является отличным дополнительным вариантом, но самостоятельно он не способен обеспечить Венгрию и Словакию,
– подчеркнул Петер Сийярто.
Согласно его словам, информация о том, что украинская армия атаковала нефтепровод Дружба, недостоверна.
Обратите внимание! Министр подчеркнул, что удар был нанесен по так называемому продуктопроводу между Россией и Беларусью.
Что говорил по этому поводу Зеленский?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и после встречи «коалиции решительных» в Париже, что Трамп недоволен тем, что Европа до сих пор покупает нефть у России. Он также напомнил: когда Москва атаковала украинскую энергетику, а Киев ответил ударом, именно Братислава и Будапешт жаловались на ситуацию президенту США.
Что еще следует знать о ситуации с российской нефтью?
Дональд Трамп раскритиковал тот факт, что Европа покупает российскую нефть. Он подчеркнул, что покупка нефтепродуктов страны-агрессора помогает финансировать войну в Украине. Трамп отметил, что ЕС должен прекратить вести торговлю с Кремлем.
Владимир Зеленский же заявил, что страны должны прекратить покупать вообще любые виды энергии у России, ведь это единственный шанс остановить Путина. Украинский лидер сказал, что энергия — это оружие России. И только лишив Россию этого оружия, можно остановить войну.