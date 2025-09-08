Президент США Дональд Трамп не посылал Будапешту никаких сообщений о прекращении закупок российской нефти. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Сиярто Петер.

Что рассказал представитель Словакии о Трампе и российской нефти?

В частности, не было сообщения даже близкого по содержанию, пишет 24 Канал со ссылкой на Telex.

Читайте также Изменения ощутимы: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас

Конечно, не было такого сообщения, даже близкого по содержанию,

– сказал министр.

По мнению венгерского политика, есть две группы европейских государств:

те, кто публично осуждает россиян и тех, кто покупает у них нефть, но в то же время сами делают то же самое через азиатских посредников; Венгрия и Словакия, которые покупают российскую нефть открыто, не скрывая этого, в соответствии с действующей инфраструктурой.

В частности, Сийярто пояснил, что в Венгрию заходят два нефтепровода: один из России, другой из Хорватии. Однако пропускная способность хорватского ниже совокупных потребностей Венгрии и Словакии, то есть только за его счет физически невозможно обеспечить обе страны.

С точки зрения энергетической безопасности Венгрия может стабильно функционировать только тогда, когда работает нефтепровод Дружба. Трубопровод из Хорватии является отличным дополнительным вариантом, но самостоятельно он не способен обеспечить Венгрию и Словакию,

– подчеркнул Петер Сийярто.

Согласно его словам, информация о том, что украинская армия атаковала нефтепровод Дружба, недостоверна.

Обратите внимание! Министр подчеркнул, что удар был нанесен по так называемому продуктопроводу между Россией и Беларусью.

Что говорил по этому поводу Зеленский? Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и после встречи «коалиции решительных» в Париже, что Трамп недоволен тем, что Европа до сих пор покупает нефть у России. Он также напомнил: когда Москва атаковала украинскую энергетику, а Киев ответил ударом, именно Братислава и Будапешт жаловались на ситуацию президенту США.

Что еще следует знать о ситуации с российской нефтью?