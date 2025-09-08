Президент США Дональд Трамп не надсилав Будапешту жодних повідомлень щодо припинення закупівель російської нафти. Так заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Що розповів представник Словаччини про Трампа та російську нафту?

Зокрема не було повідомлення навіть близького за змістом, пише 24 Канал з посиланням на Telex.

Звісно, не було такого повідомлення, навіть близького за змістом,

– сказав міністр.

На думку угорського політика, є дві групи європейських держав:

ті, хто публічно засуджує росіян і тих, хто купує у них нафту, але водночас самі роблять те саме через азійських посередників; Угорщина та Словаччина, які купують російську нафту відкрито, не приховуючи цього, відповідно до чинної інфраструктури.

Зокрема Сіярто пояснив, що в Угорщину заходять два нафтопроводи: один із Росії, інший із Хорватії. Однак пропускна здатність хорватського є нижчою за сукупні потреби Угорщини та Словаччини, тобто лише його коштом фізично неможливо забезпечити обидві країни.

З точки зору енергетичної безпеки Угорщина може стабільно функціонувати лише тоді, коли працює нафтопровід Дружба. Трубопровід із Хорватії є чудовим додатковим варіантом, але самостійно він не здатний забезпечити Угорщину та Словаччину,

– наголосив Петер Сіярто.

Згідно з його слів, інформація про те, що українська армія атакувала нафтопровід Дружба є недостовірною.

Зауважте! Міністр наголосив, що удар було завдано по так званому продуктопроводу між Росією та Білоруссю.