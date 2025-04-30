Это биржа Байдена: Трамп прокомментировал ситуацию на американском фондовом рынке

Трамп прокомментировал ситуацию на американском фондовом рынке. Он заявил, что нынешнее состояние рынка это ответственность Джо Байдена, а не его собственная.

Трамп снова обвиняет Байдена

Трамп подчеркнул, что его администрация начала действовать только с 20 января, поэтому на сегодняшние показатели это якобы не влияет, передает 24 Канал на сообщение Clash Report в X.

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По его словам, нынешнее экономическое положение, в частности кризис на фондовом рынке, сформировалось еще при предыдущем президенте.

Это биржа Байдена, а не Трампа,

– отметил он.

Он добавил, что пошлины, введенные новой администрацией, вскоре начнут действовать, а компании уже возвращают производство в США.

Однако, по его мнению, экономическое восстановление сдерживает так называемый "Biden overhang" – негативное наследие администрации Байдена, которая, по словам Трампа, оставила "плохие показатели".

Он продолжает уверять, что экономический бум еще впереди.

Будьте терпеливыми!,

– написал он напоследок.

К слову! Сообщение появилось на фоне обвала на бирже и снижения деловой активности, которое часть аналитиков связывает с геополитическим давлением, ростом долговой нагрузки США и новыми тарифами.