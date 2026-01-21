Трамп снова недоволен Байденом: почему президент США раскритиковал своего предшественника

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал экономическую политику своего предшественника. Речь идет о бывшем лидере США Джозефе Байдене.

Что сказал Трамп об экономике во время президентства Байдена?

Свое заявление Трамп озвучил во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которое транслирует аккаунт Белого Дома в соцсети Х.

Дональд Трамп Президент США Общепринятым мнением в Вашингтоне и европейских столицах стало, что экономика может развиваться только за счет постоянно растущих государственных расходов, неконтролируемой массовой миграции и бесконечного иностранного импорта.

Дональд Трамп добавил, что результатом такого подхода стали рекордные бюджетные и торговые дефициты, а также растущий суверенный дефицит, который якобы обусловлен крупнейшей волной массовой миграции в истории человечества.

В то же время американский президент отметил, что через 12 месяцев после его возвращения в Белый дом, экономика переживает бум. Он сообщил, что экономический рост улучшается, а также производительность, инвестиции и доходы растут.

Инфляция побеждена,

– сделал заявление Трамп.

Он добавил, что Америка "страдала от кошмара стагфляции" во время президентства Байдена. А это, как сказал Дональд Трамп, приводило к бедности, провалов и упадка. Но сейчас можно наблюдать наблюдаем наблюдаем "прямо противоположное".

Такого наша страна никогда раньше не видела. Возможно, ни одна страна раньше такого не видела,

– подчеркнул президент США.

Напомним, что американский лидер уже делал подобные заявления относительно Байдена и американской экономики. Об этом сообщали в частности CNN в конце декабря 2025 года.

Тогда Трамп заявил, в течение первых 11 месяцев его пребывания в должности, Соединенные Штаты Америки смогли привлечь 18 триллионов долларов инвестиций. Также президент похвастался, что достиг значительного прогресса в снижении цен.

Не обошел президент Соединенных Штатов и критики Джозефа Байдена во время речи.

Мне достался беспорядок, но я его исправлю,

– сделал заявление Дональд Трамп.

Интересно! В контексте политики Джо Байдена Трамп упомянул "открытые" границы, преступность, "худшие торговые соглашения, которые когда-либо заключались" и тому подобное.

О чем еще говорил Трамп?