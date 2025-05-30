США потеряют триллионы долларов, – Трамп о решении суда по отмене пошлин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал решение Федерального суда по международной торговле об отмене тарифов на импорт, которые он ввел. В частности Трамп назвал суд политизированным и опасным для экономической безопасности США.

Трамп раскритиковал решение суда по пошлинам

Американский лидер считает, что Федеральный суд "невероятным образом вынес решение против Соединенных Штатов Америки по чрезвычайно необходимым тарифам", передает 24 Канал со ссылкой на Трампа в социальной сети Truth Social.

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Он добавил, что Апелляционный суд временно приостановил действие этого решения. И это позволяет продолжить применение пошлин.

Кроме того, Дональд Трамп выразил свои сомнения относительно мотивов судей, которые приняли предыдущее решение. Он предположил, что оно было обусловлено "ненавистью к Трампу".

Американский президент написал, что именно благодаря тарифам в экономику страны начали поступать "триллионы долларов, которые без этих мер страна никогда бы не получила".

Он отметил, что решение суда, которое предусматривает необходимость согласования тарифов с Конгрессом, фактически "уничтожает полномочия президента". Якобы таким образом суд лишает его возможности оперативно защищать национальные экономические интересы.

Это катастрофическое решение позволяет закулисным игрокам разрушать нашу нацию. Если оно останется в силе – США потеряют триллионы долларов, что является самым жестким финансовым ударом по суверенитету страны,

– высказал свое мнение Трамп.

Заметьте! Он выразил надежду, что Верховный суд как можно скорее и безапелляционно отменит "это губительное для страны решение".