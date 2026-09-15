Трамп выставил миру счет за войну с Ираном: кто должен заплатить США

Война с Ираном еще продолжается, а президент Дональд Трамп уже заговорил о том, кто должен оплачивать расходы Вашингтона. Он заявил, что страны, которые не помогали США в конфликте, после его завершения должны компенсировать американские расходы.

Кто и за что должен заплатить США?

Соответствующий ультиматум политик опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

Главный аргумент Трампа сводится к тому, что нефть якобы бесперебойно поставляется через Ормузский пролив именно благодаря усилиям Америки.

Нефть продолжает поступать через Ормузский пролив. Страны мира, которые вообще никак нам не помогли, должны и будут возмещать Соединенным Штатам Америки расходы, когда все это закончится,

– подчеркнул он.

Более того, глава Белого дома считает, что США прилагают очень много усилий ради других государств.

Мы делаем это гораздо больше ради других, чем ради самих себя, и делаем так уже на протяжении поколений!

– подчеркнул Трамп.

От кого Трамп уже требовал компенсаций

Это не первый случай, когда американский президент заговорил о компенсации за обеспечение безопасности Ормузского пролива.

В июле Трамп заявлял, что США должны получать плату за защиту этого маршрута. Тогда он говорил о 20% компенсации от стоимости грузов, проходящих через пролив. Среди стран, которые, по его мнению, должны оплачивать американские усилия, он называл:

Саудовскую Аравию;

Объединенные Арабские Эмираты;

Катар;

Бахрейн;

и Кувейт.

Однако уже на следующий день Трамп отказался от этой идеи. Вместо этого он заявил, что страны Персидского залива могут компенсировать расходы Вашингтона за счет торговых и инвестиционных соглашений с США.

Также, напомним, ранее Трамп придумал "наказание" для стран, помогающих Ирану. Он заявил, что США введут 50-процентную пошлину на товары любой страны, которая поддерживает Тегеран или поставляет ему военное оборудование.