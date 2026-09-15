Кто и за что должен заплатить США?
Соответствующий ультиматум политик опубликовал на своей странице в социальной сети Х.
Главный аргумент Трампа сводится к тому, что нефть якобы бесперебойно поставляется через Ормузский пролив именно благодаря усилиям Америки.
Нефть продолжает поступать через Ормузский пролив. Страны мира, которые вообще никак нам не помогли, должны и будут возмещать Соединенным Штатам Америки расходы, когда все это закончится,
– подчеркнул он.
Более того, глава Белого дома считает, что США прилагают очень много усилий ради других государств.
Мы делаем это гораздо больше ради других, чем ради самих себя, и делаем так уже на протяжении поколений!
– подчеркнул Трамп.
От кого Трамп уже требовал компенсаций
Это не первый случай, когда американский президент заговорил о компенсации за обеспечение безопасности Ормузского пролива.
В июле Трамп заявлял, что США должны получать плату за защиту этого маршрута. Тогда он говорил о 20% компенсации от стоимости грузов, проходящих через пролив. Среди стран, которые, по его мнению, должны оплачивать американские усилия, он называл:
- Саудовскую Аравию;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Катар;
- Бахрейн;
- и Кувейт.
Однако уже на следующий день Трамп отказался от этой идеи. Вместо этого он заявил, что страны Персидского залива могут компенсировать расходы Вашингтона за счет торговых и инвестиционных соглашений с США.
Также, напомним, ранее Трамп придумал "наказание" для стран, помогающих Ирану. Он заявил, что США введут 50-процентную пошлину на товары любой страны, которая поддерживает Тегеран или поставляет ему военное оборудование.