Хто і за що має заплатити США?

Відповідний ультиматум політик опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

Головний аргумент Трампа зводиться до того, що нафта нібито безперебійно постачається через Ормузьку протоку саме завдяки зусиллям Америки.

Нафта продовжує надходити через Ормузьку протоку. Країни світу, які взагалі ніяк нам не допомогли, повинні й будуть відшкодовувати Сполученим Штатам Америки витрати, коли все це завершиться,

– наголосив він.

Ба більше, глава Білого дому вважає, що США докладають дуже багато зусиль заради інших держав.

Ми робимо це значно більше заради інших, ніж заради самих себе, і робимо так уже протягом поколінь!

– підкреслив Трамп.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У кого Трамп вже вимагав компенсацій

Це не перший випадок, коли американський президент заговорив про компенсацію за забезпечення безпеки Ормузької протоки.

У липні Трамп заявляв, що США мають отримувати плату за захист цього маршруту. Тоді він говорив про 20% компенсацію від вартості вантажів, які проходять через протоку. Серед країн, які, на його думку, мали б оплачувати американські зусилля, він називав:

Саудівську Аравію;

Об'єднані Арабські Емірати;

Катар;

Бахрейн;

та Кувейт.

Однак уже наступного дня Трамп відмовився від цієї ідеї. Замість цього він заявив, що країни Перської затоки можуть компенсувати витрати Вашингтона через торгівельні та інвестиційні домовленості зі США.

Також, нагадаємо, раінше Трамп придумав "покарання" для країн, які допомагають Ірану. Він заявив, що США накладуть 50% мита на товари будь-якої країни, яка підтримує Тегеран або постачає йому військове обладнання.