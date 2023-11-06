Переговоры с МВФ: каким будет новый транш для Украины

Начинаются переговоры с МВФ относительно расширенного финансирования EFF. Обсуждается также и то, насколько Украина выполняет свои обязательства в соответствии с принятым меморандумом.

Как будет действовать миссия МВФ

С 6 ноября миссия МВФ начнет второй пересмотр программы расширенного финансирования EFF. На обсуждении будут рассмотрены возможные реформы для обеспечения финансовой стабильности в Украине. Определенные меры будут как долгосрочные, так и среднесрочные.

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В фокусе встреч, в частности, будет ситуация в финансовом секторе страны, результаты оценки устойчивости банковского сектора, реализация стратегии смягчения валютных ограничений, переход к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию. Будут обсуждаться результаты перехода в режим управляемой гибкости курса и внедрение риск-ориентированного надзора в финансовом секторе,

– сообщили в НБУ

Отдельно будет рассмотрен вопрос дополнительного финансирования, который должен помочь Украине компенсировать дефицит бюджета. Речь идет и о регуляции внутреннего долгового рынка.

Миссия МВФ будет работать как онлайн, так и офлайн. Представителями Украины станут делегаты из разных госорганизаций, в частности, НБУ. Новый транш от МВФ будет на сумму 900 миллионов долларов.

Как МВФ помогает Украине

Еще 31 марта МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования, разработанную специально для Украины. Общий пакет помощи составляет 15,6 миллиарда долларов.

Эта программа является частью фонда поддержки Украины с общим размером пособия – 115 миллиардов долларов. МВФ не только предоставит финансовое обеспечение, но и будет контролировать реформацию украинской системы.