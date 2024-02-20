Почти 900 миллионов долларов: НБУ ждет транш от МВФ

Третий пересмотр программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) уже имеет свои результаты. Первым из них станет выделение от МВФ транша на 890 миллионов долларов.

НБУ ждет большой транш

Глава НБУ Андрей Пышный уже отбыл из Варшавы, где ранее присоединился к составу украинской делегации для проведения обсуждений с миссией МВФ относительно третьего пересмотра программы EFF.

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Программа EFF предусматривает ежеквартальный пересмотр результатов Украины и в случае успеха, выделение для нее денег. Например, в декабре 2023 года мы удачно прошли второй пересмотр и получили три транша общим объемом около 4,5 миллиарда долларов.

При успешном прохождении третьего пересмотра программы Украина может получить очередной транш объемом почти 890 миллиона долларов, а общая сумма полученного финансирования возрастет до 5,4 миллиарда долларов,

– написали в НБУ.

О чем договаривались с МВФ

Соглашение Украины о EFF с доступом в размере 15,6 миллиарда долларов было одобрено 31 марта 2023 года.

На этих переговорах стороны должны обсудить выполнение Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

От Украины на встречу поехали представители НБУ, Министерства финансов и других органы власти ответственных за: