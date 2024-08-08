Самый низкий уровень за 1,5 года: транзит российского газа через Украину упал

Транзит российского газа через Украину снизился до 37,25 миллиона кубометров. Об этом свидетельствуют подтвержденные номинации "Оператора ГТС Украины" в точке входа "Суджа".

Транзит российского газа через Украину

По сравнению со вчерашними показателями транзит сократился на 6% – это самое низкое значение с 1 мая 2023 года.

Читайте также Чтобы не переплачивать за коммуналку: что срочно должны сделать потребители

Ранее, объемы транзита российского газа через Украину составляли около 42 – 42,4 миллиона кубометров в сутки.

Пока что причины сокращения объемов транзита неизвестны. Например, вчера появилась информация, что ВСУ взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, а потом аналогичная информация появилась об одноименном населенном пункте.

Газопровод "Суджа" стал критически важным объектом для транспортировки российского газа в Европу через Украину. Сейчас "Суджа" является единственной точкой входа российского газа в Украину, что облегчает его доставку европейским потребителям.