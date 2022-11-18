Россия хочет возобновить транзит аммиака через Украину: Зеленский выдвинул важное условие

ООН и Россия пытаются возобновить экспорт российского аммиака, ранее транспортировавшегося по трубопроводу через территорию Украины в Черное море. Президент Зеленский заявил, что возобновление транзита произойдет только, если Россия согласится реализовать обмен пленными "всех на всех".

Об этом 17 ноября он заявил в ходе конференции Bloomberg New Economy Forum.

Интересно Что такое настоящий мир: Зеленский после ракетной атаки выступил на Bloomberg New Economy Forum

Относительно экспорта аммиака. Мы можем договориться только если будет реализован обмен "всех на всех". Мы не хотим торговать с Россией, помогать им, они – наш враг. Я сказал, что мы можем согласиться только если они обменяют всех наших пленных на своих пленных,

– подчеркнул президент.

Что транзит аммиака даст России

До вторжения аммиакопроводом транспортировалось около 2,3 миллиона тонн аммиака в год, что соответствует 2,4 миллиарда долларов экспортной выручки. Плата Украины за транзит составила всего около 100 миллионов долларов. 24 февраля транзит по аммиакопроводу через Украину прекратился.

Ранее Россия также могла экспортировать 1,9 миллиона тонн аммиака через порты Балтии, однако после введения санкций доступ к балтийским портам был утрачен. Пока агрессорка надеется возобновить экспорт благодаря "зерновому соглашению", переправляя аммиак тем же морским коридором, который используется для украинского зерна.

Опасность для украинцев

Аммиакопровод "Тольятти-Одесса" имеет две ветви, одна из которых проходит через оккупированную территорию. В мае 2022 года там произошла разгерметизация, однако транзит был остановлен с 2014 года. Незначительная утечка аммиака произошла самотечением и распространилась на 4 километра. Транзит другой веткой, проходящей с севера на юг Украины, был остановлен 24 февраля.



Аммиакопровод "Тольятти-Одесса"

В случае его возобновления необходимо обеспечить прекращение любых боевых действий и обстрелов вдоль 2,5 км зоны от оси аммиакопровода на протяжении всего его маршрута,

– сообщили в предприятии "Укрхимтрансаммиак"

По словам первого заместителя директора Одесского припортового завода Николая Щурикова, возобновление транзита российского аммиака во время войны несет для Украины колоссальные риски.

Они не оправданы деньгами. Если ракета попадет в хранилище Одесского припортового завода, через который осуществляется перевалка аммиака из трубопровода на судно-газовозы, то пострадает половина Одесской области.

– говорит он.

На Одесский припортовый завод, по словам Щурикова, уже прилетали две ракеты, одну из которых удалось сбить. А 23 сентября оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе со стороны моря.



Напомним, утром 16 ноября российские кафиры снова обстреляли Одессу. Вражеские ракеты попали в гражданскую инфраструктуру Одессы – состав производственно-торговой компании.