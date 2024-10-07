Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией, – Шмыгаль

Украина не собирается продлевать соглашение о транзите газа с Россией. Вместо этого страна хочет развивать альтернативные маршруты и лишить Россию доходов от продажи газа.

Цель Украины – наложить санкции на Россию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите с Россией, когда оно закончится. Это он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Стратегическая цель Украины – наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить кремль доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну. Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа с Россией.

Как он отметил, известно о существенной зависимости некоторых стран, в частности Словакии, от этого ресурса. Однако ожидается, что поставки постепенно диверсифицируются. В то же время Украина продолжает выполнять свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.