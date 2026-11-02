Возобновление транзита газа в Европу через территорию Украины в настоящее время невозможно. В России считают, что сложившиеся обстоятельства не позволяют реализовать такую инициативу.

Какое важное заявление сделали в Москве

Важное заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, о чем пишет российское пропагандистское СМИ ТАСС.

Дело в том, что в Москве прокомментировали недавнюю публикацию The Wall Street Journal о том, что США активно настаивают на скором возобновлении поставок российского газа. Американские переговорщики считали, что возвращение России на европейский рынок станет финансовым стимулом для Владимира Путина согласиться на энергетическое перемирие.

Обстоятельства на местах пока этому не способствуют,

– отметил Песков.

Обратите внимание! В то же время он не исключил возвращения к этому вопросу в будущем.

Напомним, что Европа отказывается от российского газа. В Евросоюзе уже неоднократно комментировали подобные ситуации и подчеркивали, что не собираются возвращаться к топливу страны-агрессора.

Также в Германии сообщали, что страна не планирует запускать "Северный поток-2". Этот вопрос был снят с повестки дня в стране.