Яку важливу заяву зробили у Москві

Важливу заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, про що пише російське пропагандистське ЗМІ ТАСС.

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Річ у тім, що у Москві прокоментували нещодавню публікацію The Wall Street Journal про те, що США активно наполягають на швидкому відновленні постачання російського газу. Американські переговірники вважали, що повернення Росії на європейський ринок стане фінансовим стимулом для Владіміра Путіна погодитися на енергетичне перемир'я.

Обставини на місцях наразі цьому не сприяють– зазначив Пєсков.

Зверніть увагу! Водночас він не виключив повернення до цього питання в майбутньому.

Нагадаємо, що Європа відмовляється від газу Росії. У Євросоюзі вже неодноразово коментували подібні ситуації та наголошували, що не збираються повертатися до палива країни-агресорки.

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Також у Німеччині повідомляли, що країна не планує запускати "Північний потік-2". Це питання було знято з порядку денного у державі.