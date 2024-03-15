Украина не будет продолжать транзит российского газа - у Минэнерго есть план

До сих пор европейские компании получали российский газ через украинские территории. Впрочем, контракт на продолжение транзита больше не будут продлевать.

Хитрый план

Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа в Европу. По словам министра энергетики Германа Галущенко, европейские компании могут хранить все полученные объемы газа в газохранилищах Украины.

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Министр также напомнил, что Украина уже ранее четко высказалась по этому поводу, а еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также выразила мнение, что не видит необходимости в продолжении этого транзита.

Почему транзита больше не будет

! О возможности продления контракта не с "Газпромом", а с "какой-то европейской страной или компанией", министр отметил, что такие дискуссии продолжаются давно. Впрочем, на сегодня нет никаких соглашений или договоренностей на эту тему.

Галущенко отметил,, что вопрос транзита российского газа в Европу по территории Украины имеет две составляющие - физическую и политическую.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Физическая составляющая касается безопасности поставок. Это серьезный вопрос для любой страны, ведь никто не хочет замерзнуть без газа зимой. И здесь надо ответить на вопрос: а можете ли вы прожить без этого газа? Теперь давайте посмотрим на транзит. Контракт предусматривает транзит 40 миллиардов кубометров российского газа по территории Украины

Фактический транзит газа в прошлом году составил всего 14 миллиардов кубометров. То есть, объемы упали до 14 миллиардов кубов и, как отметил министр, "никто не замерз".

А теперь взглянем на политическую сторону этого вопроса. Украина – надежный партнер. Мы – не россияне. И я это объясняю своим коллегам: даже если какие-то дела продолжить с россиянами – то это не гарантирует решения вопроса. Они же могут прекратить транзит газа хоть сегодня, им не надо каких-то юридических рамок. Скажут, что это - форс-мажор или еще что-то. И все, идите судиться и что-то там доказывать,

- добавляет Галущенко.

Он также указал, что европейцы могут воспользоваться вариантом закачки всего объема газа, который в прошлом году они получали из России по территории Украины, в украинские газохранилища.