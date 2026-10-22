Морская блокада ударяет по экспорту: как Украина и Польша спасают транзит зерна

Вражеская блокада морских путей продолжает душить отечественный агросектор, вынуждая искать новые пути выхода на мировые рынки. Правительственные чиновники уже готовят масштабное логистическое решение, которое поможет фермерам реализовать урожай.

Как планируют спасти украинский экспорт и что обещают польским фермерам

Из-за ограниченных возможностей черноморских портов Украина и Польша рассматривают масштабное расширение транзита нашего зерна в европейские морские узлы. Перспективы такого сотрудничества уже обсудили заместитель министра агрополитики Денис Башлык и госсекретарь польского профильного министерства Малгожата Громадская, о чем сообщает Минагрополитики.

Главным условием новых договоренностей является полная прозрачность перевозок и защита внутреннего рынка соседей. Денис Башлык подчеркнул, что Киев заинтересован исключительно в транзите продукции в третьи страны, без какой-либо продажи на территории Польши.

Мы предлагаем организовать транзит украинского зерна через Польшу в морские порты. Для нас принципиально важно, чтобы такое сотрудничество не создавало дополнительных рисков для польских аграриев,

– Денис Башлык, заместитель министра агрополитики.

Когда ожидать окончательного решения

Украинская сторона уже имеет предварительные наработки с Министерством инфраструктуры Польши по организации таких перевозок. Следующим шагом станут расширенные консультации в Варшаве, к которым будут привлечены профильные министерства, аграрные ассоциации и представители бизнеса обоих государств. Малгожата Громадская подтвердила готовность к диалогу, подчеркнув важность четкого предварительного согласования повестки дня.

Важно! Российская агрессия и постоянные угрозы в акватории Черного моря нанесли серьезный удар по возможностям Украины продавать продовольствие. Имеющиеся альтернативные маршруты пока способны покрыть лишь около 50 % от необходимых объемов экспорта. Это создает прямые риски сокращения производства, уменьшения посевных площадей в Украине и несет реальную угрозу для мировой продовольственной безопасности, что вынуждает правительственных чиновников искать быстрые логистические решения.

Кстати, логистика украинской агропродукции вновь сталкивается с серьезными вызовами, связанными с погодными условиями и факторами безопасности. Это заставляет перевозчиков пересматривать условия сотрудничества и диктовать новые правила игры на рынке.