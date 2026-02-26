Цинизм зашкаливает: Россия обвинила Украину в энергетических угрозах для Европы

Остановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за российских атак ударила по самой России. В Кремле уже обеспокоены перебоями с транзитом, но во всем обвиняют, конечно, Украину.

В чем Россия обвиняет Украину?

В четверг, 26 февраля, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Украина якобы создает угрозы энергетической безопасности Европы, пишет Reuters.

По ее словам, ЕС значительно рискует из-за прекращения транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Блокирование Украиной транзита по нефтепроводу "Дружба" угрожает энергетической безопасности Венгрии, Словакии и всей Европы, поэтому бездействие Брюсселя вызывает удивление,

– сказала она.

Важно! Нефтепровод "Дружба" был поврежден в результате российской атаки 27 января. Тогда в результате обстрелов разрушениям подверглась перекачивающая станция. После того Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть по этому трубопроводу.

Что говорят в Евросоюзе относительно "Дружбы"?

В ответ на остановку поставок нефти через "Дружбу" Венгрия на этой неделе заблокировала новые санкции ЕС против России и предоставление кредита Украине на 90 миллиардов евро.

В дополнение глава МИД Венгрии завил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину, пока транзит нефти не восстановится. Эту инициативу поддержало и словацкое правительство.

Будапешт считает, что Киев умышленно затягивает ремонт поврежденного трубопровода, называя это "актом враждебности" и "политическим решением" Украины.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель обратился к Украине с просьбой ускорить ремонт "Дружбы", пишет "Европейская правда".

Она осудила удары России по нефтепроводу и подчеркнула, что они имеют непосредственное влияние на энергетическую безопасность Евросоюза.

Одновременно мы просим ускорить ремонт трубопровода после российских ударов,

– отметила фон дер Ляйен.

Стоит знать! Впрочем, Венгрия и Словакия не остались совсем без нефти после повреждения "Дружбы". Сейчас российское сырье поставляется к ним через Хорватию.

