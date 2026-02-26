Цинизм зашкаливает: Россия обвинила Украину в энергетических угрозах для Европы
- Россия обвинила Украину в создании угрозы энергетической безопасности Европы из-за прекращения транзита нефти по трубопроводу "Дружба по трубопроводу "Дружба".
- Украина утверждает, что трубопровод был поврежден российскими ударами, а ремонт еще не завершен.
Остановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за российских атак ударила по самой России. В Кремле уже обеспокоены перебоями с транзитом, но во всем обвиняют, конечно, Украину.
В чем Россия обвиняет Украину?
В четверг, 26 февраля, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Украина якобы создает угрозы энергетической безопасности Европы, пишет Reuters.
По ее словам, ЕС значительно рискует из-за прекращения транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Блокирование Украиной транзита по нефтепроводу "Дружба" угрожает энергетической безопасности Венгрии, Словакии и всей Европы, поэтому бездействие Брюсселя вызывает удивление,
– сказала она.
Важно! Нефтепровод "Дружба" был поврежден в результате российской атаки 27 января. Тогда в результате обстрелов разрушениям подверглась перекачивающая станция. После того Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть по этому трубопроводу.
Что говорят в Евросоюзе относительно "Дружбы"?
- В ответ на остановку поставок нефти через "Дружбу" Венгрия на этой неделе заблокировала новые санкции ЕС против России и предоставление кредита Украине на 90 миллиардов евро.
- В дополнение глава МИД Венгрии завил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину, пока транзит нефти не восстановится. Эту инициативу поддержало и словацкое правительство.
Будапешт считает, что Киев умышленно затягивает ремонт поврежденного трубопровода, называя это "актом враждебности" и "политическим решением" Украины.
В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель обратился к Украине с просьбой ускорить ремонт "Дружбы", пишет "Европейская правда".
Она осудила удары России по нефтепроводу и подчеркнула, что они имеют непосредственное влияние на энергетическую безопасность Евросоюза.
Одновременно мы просим ускорить ремонт трубопровода после российских ударов,
– отметила фон дер Ляйен.
Стоит знать! Впрочем, Венгрия и Словакия не остались совсем без нефти после повреждения "Дружбы". Сейчас российское сырье поставляется к ним через Хорватию.
Что известно о ремонте "Дружбы"?
Украина возложила ответственность за повреждение нефтепровода "Дружба" и остановку транзита нефти в Европу на Россию.
В письме к Евросоюзу, направленном накануне заседания Координационной группы ЕС по вопросам нефти и нефтепродуктов, Киев отметил неприемлемость ультиматумов и давления со стороны отдельных стран ЕС.
В документе также указано, что полную ответственность за остановку транзита несет Россия поскольку повреждение трубопровода стало следствием ее атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны отметил, что восстановить поврежденный нефтепровод в короткие сроки невозможно.
В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении Будапешта усилить защиту критической инфраструктуры.