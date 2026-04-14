Третья платежка за газ: что это такое и сколько придется заплатить
- Украинцы получат третью платежку за газ, что касается обслуживания внутридомовых газовых сетей.
- Оплата начисляется раз в 3 или 5 лет в зависимости от возраста сетей.
Украинцы вскоре получат третью платежку за газ. Первые две – это оплата за уже потребленный газ и за его распределение. В то же время третья – за обслуживание внутридомовых газовых сетей.
Что такое третья платежка за газ?
Туда входит техническое обслуживание систем газоснабжения, устранение утечек газа, проверка на герметичность, испытания систем на плотность и тому подобное, о чем сообщает Львовская районная государственная администрация.
Ранее, за надлежащее состояние внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов отвечали ЖКХ, ОСМД и тому подобное. Однако не были законодательно определены обязанности заказчиков, исполнителей, а еще перечень работ и предельные нормы их стоимости.
Как начисляется оплата?
Плата за обслуживание будет начисляться только раз в 3 или даже 5 лет. Расчеты на оплату будут предоставляться только в том месяце, в котором будет проводиться техническое обслуживание.
Периодичность выполнения работ зависит от того, как давно сети были построены и сколько лет они уже используются для доставки газа,
– объяснили украинцам.
- Например, если газовые сети дома используются менее 25 лет, то их нужно обслуживать раз в 5 лет.
- Если они работают более 25 лет – раз в 3 года.
Обратите внимание! Счета на оплату будут предоставлены Оператором ГРМ (Газораспределительные сети) или организацией, с которой заключил договор на проведение работ балансодержатель.
В то же время о графиках проведения работ оператор ГРМ проинформирует на своих ресурсах. Например, так сделали в Киевском филиале "Газсети".
В частности цена прежде всего зависит от объема работ для конкретного дома, а коммунальный тариф открыто публикуется на сайте компании, проводящей обслуживание.
Важно! Отмечается, что стоимость профилактических работ будет значительно меньше, чем ремонтных.
Что еще следует знать украинцам о газе?
- Напомним, что некоторые украинцы могут не платить за распределение газа. Первый случай – если расторгнут договор распределения природного газа. Второй – когда жилье повреждено в результате обстрелов или аварий.
- В то же время Нафтогаз изменил реквизиты для оплаты газа. В то же время оплату по старым счетам компания еще принимает.