Третья платежка за газ: что это такое и сколько придется заплатить

Украинцы вскоре получат третью платежку за газ. Первые две – это оплата за уже потребленный газ и за его распределение. В то же время третья – за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Что такое третья платежка за газ?

Туда входит техническое обслуживание систем газоснабжения, устранение утечек газа, проверка на герметичность, испытания систем на плотность и тому подобное, о чем сообщает Львовская районная государственная администрация.

Ранее, за надлежащее состояние внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов отвечали ЖКХ, ОСМД и тому подобное. Однако не были законодательно определены обязанности заказчиков, исполнителей, а еще перечень работ и предельные нормы их стоимости.

Как начисляется оплата?

Плата за обслуживание будет начисляться только раз в 3 или даже 5 лет. Расчеты на оплату будут предоставляться только в том месяце, в котором будет проводиться техническое обслуживание.

Периодичность выполнения работ зависит от того, как давно сети были построены и сколько лет они уже используются для доставки газа,

– объяснили украинцам.

Например, если газовые сети дома используются менее 25 лет, то их нужно обслуживать раз в 5 лет.

Если они работают более 25 лет – раз в 3 года.

Обратите внимание! Счета на оплату будут предоставлены Оператором ГРМ (Газораспределительные сети) или организацией, с которой заключил договор на проведение работ балансодержатель.

В то же время о графиках проведения работ оператор ГРМ проинформирует на своих ресурсах. Например, так сделали в Киевском филиале "Газсети".

В частности цена прежде всего зависит от объема работ для конкретного дома, а коммунальный тариф открыто публикуется на сайте компании, проводящей обслуживание.

Важно! Отмечается, что стоимость профилактических работ будет значительно меньше, чем ремонтных.

