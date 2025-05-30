13 пенсия: кто имеет право на выплаты и как их получить

В Украине распространен термин "13 пенсия". Так неофициально называют недополученную пенсию умершего человека, которую Пенсионный фонд выплачивает после его смерти.

Кто может получить 13 пенсию в Украине

Члены семьи пенсионера после его смерти могут получить невыплаченную пенсию. Деньги выплачивают по месяц смерти человека включительно, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсию, которая принадлежала пенсионеру, но не была выплачена, могут получить члены его семьи, которые проживали с ним на день смерти. К ним относятся и неработающие родственники, которые находились на содержании умершего.

Подать заявление на недополученные выплаты за умершего пенсионера можно:

непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины

дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Обратиться за выплатой 13 пенсии родственники умершего должны в течение 6 месяцев со дня, когда будет открыто наследство.

Важно! Если на невыплаченную пенсию претендуют несколько членов семьи умершего, то она распределяется между ними равномерно.

Как получить 13 пенсию

Перечень документов, которые нужно подать для получения 13 пенсии, одинаковый для онлайн и офлайн-обращения. Кроме заявления, в ПФУ подается:

свидетельство о смерти пенсионера;

документы, которые подтверждают родственные отношения с умершим пенсионером;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета получателя выплат;

документы, которые удостоверяют проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.

Нетрудоспособным членам семьи умершего пенсионера необходимо также подать документы, которые удостоверяют, что они находились на его иждивении.

Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то к документам прилагается свидетельство о праве на наследство.

Стоит знать! Недополученную пенсию выплачивает Пенсионный фонд через зачисление средств на банковский счет заявителя. Если такого счета нет, то выплаты можно получить в любом отделении Ощадбанка через платежную систему "Быстрая копейка" – необходим только паспорт и идентификационный код.