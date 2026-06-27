"Тринадцатая" пенсия существует: кому государство выплачивает деньги

В Украине существует выплата, которую часто называют "тринадцатой" пенсией. Однако она не является дополнительной ежегодной помощью для всех пенсионеров. Кто имеет право на эти средства и при каких условиях их можно получить, читайте далее.

Кто имеет право на "тринадцатую" пенсию?

Несмотря на распространенное название, "тринадцатая" пенсия не является дополнительной ежегодной выплатой для всех украинских пенсионеров. На самом деле так неофициально называют пенсию, которую человек не успел получить при жизни, напоминает Пенсионный фонд Украины.

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После смерти пенсионера эти средства могут быть выплачены его близким, если они соответствуют требованиям, установленным законодательством. Право на получение недополученной пенсии имеют:

члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти;

нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его иждивении, даже если проживали отдельно.

Именно эта выплата и получила неофициальное название "тринадцатая" пенсия.

Как оформить недополученную пенсию?

Для получения средств необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично в сервисном центре или удаленно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Вместе с заявлением необходимо подать свидетельство о смерти пенсионера, документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие родственные связи, и реквизиты банковского счета для перечисления средств, а также документы, подтверждающие совместное проживание с умершим на день его смерти.

Может ли пенсия перейти в наследство?

Важно учесть, что если за недополученной пенсией никто не обратился в установленный законом срок, она может войти в состав наследства. В таком случае для получения средств понадобится свидетельство о праве на наследство.

Исключение составляют пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. Такие выплаты не включаются в наследство и осуществляются по отдельной процедуре.

Как выплачиваются средства?

После принятия решения Пенсионный фонд перечисляет средства на банковский счет заявителя. Если счета нет, получить выплату можно через международную платежную систему "Швидка копійка" в отделениях Ощадбанка.

Для этого необходимо предъявить паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. А днем обращения считается дата принятия заявления сервисным центром Пенсионного фонда или дата его регистрации через электронный портал.

Каков размер средней пенсии в 2026 году?

Средний размер пенсии в Украине регулярно пересматривается после проведения перерасчетов и индексации. При этом сумма выплат существенно различается в зависимости от региона проживания, страхового стажа, заработной платы и вида назначенной пенсии.