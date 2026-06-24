Не успели до 10 июня: что будет с украинцами, которые не оцифровали трудовую книжку

Украинцы должны были оцифровать свои трудовые книжки до 10 июня. Таков был установленный крайний срок. Однако возникает вопрос –: что ждет тех, кто не успел оцифровать этот важный документ?

Что будет, если трудовой книжки не оцифрована после 10 июня

На этот вопрос ответили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

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Никаких штрафных санкций для людей, которые не успели оцифровать книжку, не предусмотрено. Оцифровка продолжается и после 10 числа.

Пятилетний переходный период (он длился еще с 2021 года) был установлен для того, чтобы правительство, работодатели и граждане постепенно перенесли большой объем информации из бумажных трудовых книжек в Реестр застрахованных лиц. Однако завершение переходного периода не означает завершение работы с данными о трудовой деятельности.

Если данные из бумажной трудовой книжки ещё не внесены в электронную систему, их можно будет подать и в дальнейшем,

– пояснили в ведомстве.

Следует добавить: накопленный трудовой и страховой стаж не теряется из-за того, что трудовая книжка осталась только в бумажном формате. Она и в дальнейшем может использоваться в качестве документа, подтверждающего периоды работы.

Поэтому пенсионерам, которым уже назначены выплаты, не нужно повторно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины. Это необходимо только при наличии оснований для уточнения или дополнения данных.

То есть оцифровка трудовых книжек — это, в первую очередь, удобство и безопасность. Однако человек, имеющий бумажный вариант документа, может и в дальнейшем спокойно пользоваться привычным документом.

Что еще следует знать о текущих событиях

Вместе с трудовой книжкой подают и другие документы, подтверждающие стаж. Например, дипломы, военный билет, свидетельства и т. п.

Если трудовая книжка была утеряна или повреждена, то для восстановления данных могут потребоваться архивные справки, дополнительные проверки и т. п. Поэтому и процесс назначения пенсии может затянуться.