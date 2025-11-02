Турция закупает меньше российской нефти после новых санкций Запада, – Reuters

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали закупать больше нероссийской нефти. Это ответ на последние санкции Запада против России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как Турция реагирует на новые санкции против России?

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Турции – SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно приобрел четыре партии сырой нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей с поставкой в декабре

По подсчетам Reuters, это составляет от 77 000 до 129 000 баррелей в день в зависимости от объема партий и означает, что SOCAR будет использовать меньше российской нефти.

Турция является одним из главных покупателей российской нефти вместе с Китаем и Индией. Теперь турецкие нефтепереработчики действуют подобно индийским, что свидетельствует о влиянии усилий США, ЕС и Великобритании, направленных на ограничение продаж российской нефти, средства от которых идут на финансирование войны против Украины,

– пишут журналисты.

В то же время в сентябре и октябре практически вся нефть STAR поступала из России - около 210 000 баррелей в день, по данным компании Kpler.

По словам двух источников, одна из четырех декабрьских партий – это казахстанская KEBCO, которая по качеству соответствует российской Urals, но имеет другое происхождение. SOCAR в этом году импортировала только одну другую партию казахстанской нефти и ни одной в 2024 году.

Другой крупный турецкий переработчик Tupras также увеличивает закупки нероссийских сортов, похожих по характеристикам на Urals, в частности иракской нефти, сообщили два источника без уточнения деталей. В ближайшее время он может полностью прекратить импорт российской нефти.

Согласно данным Kpler, в период с января по октябрь Турция импортировала около 669 000 баррелей сырой нефти в день, из которых 317 000 баррелей (47%) приходилось на Россию. В то же время за тот же период прошлого года импорт составлял 580 000 баррелей в день, из которых 333 000 баррелей было российского происхождения.

Санкции против России: что известно?