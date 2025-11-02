Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как Турция реагирует на новые санкции против России?

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Турции – SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно приобрел четыре партии сырой нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей с поставкой в декабре

По подсчетам Reuters, это составляет от 77 000 до 129 000 баррелей в день в зависимости от объема партий и означает, что SOCAR будет использовать меньше российской нефти.

Турция является одним из главных покупателей российской нефти вместе с Китаем и Индией. Теперь турецкие нефтепереработчики действуют подобно индийским, что свидетельствует о влиянии усилий США, ЕС и Великобритании, направленных на ограничение продаж российской нефти, средства от которых идут на финансирование войны против Украины,



В то же время в сентябре и октябре практически вся нефть STAR поступала из России - около 210 000 баррелей в день, по данным компании Kpler.

По словам двух источников, одна из четырех декабрьских партий – это казахстанская KEBCO, которая по качеству соответствует российской Urals, но имеет другое происхождение. SOCAR в этом году импортировала только одну другую партию казахстанской нефти и ни одной в 2024 году.

Другой крупный турецкий переработчик Tupras также увеличивает закупки нероссийских сортов, похожих по характеристикам на Urals, в частности иракской нефти, сообщили два источника без уточнения деталей. В ближайшее время он может полностью прекратить импорт российской нефти.

Согласно данным Kpler, в период с января по октябрь Турция импортировала около 669 000 баррелей сырой нефти в день, из которых 317 000 баррелей (47%) приходилось на Россию. В то же время за тот же период прошлого года импорт составлял 580 000 баррелей в день, из которых 333 000 баррелей было российского происхождения.

